SAT.1Staffel 4Folge 13vom 09.11.2022
Folge 13: Der unsichtbare Feind

23 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12

Julia Herzog (35) wendet sich an Ingo Lenßen, denn das Ordnungsamt ließ ihren Imbiss vorläufig schließen. Doch dieser ist die finanzielle Existenz für sie und Tochter Emmi (5)! Tatsächlich haben die Beamten abgelaufene Würste und eine tote Maus gefunden. Julia Herzog ist sich sicher: Jemand hat die Sachen heimlich deponiert! Zuhause erwartet die Mandantin der nächste Schock: Jemand war in ihrer Wohnung!

