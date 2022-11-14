Staffel 4Folge 25vom 14.11.2022
Folge 25: Ungebremst ins Verderben
23 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen vertritt Busfahrerin Claudia Theis (45), die beschuldigt wird, einen Unfall mit sieben Verletzten durch Sekundenschlaf verursacht zu haben. Laut Claudia haben die Bremsen versagt. Doch laut Sachverständigem waren die Bremsen angeblich einwandfrei. Die alleinerziehende Mutter gerät nervlich an ihre Grenzen, als ein vermeintlicher Beweis und Zeugen auftauchen ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1