SAT.1Staffel 4Folge 97vom 22.02.2023
Folge 97: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

23 Min. Ab 12

Ingo Lenßen wird von Hanna Kerber (46) gerufen. Ihre Kundin Heike Böcking (66) bezichtigt ihren Sohn Till Kerber (21), der leibliche Vater ihrer Enkelin Alicia (2) zu sein. Obwohl Till zunächst abstreitet, mit Alicias Mutter etwas gehabt zu haben, erinnert er sich an Alkohol und einen Ausflug auf den Rummel. Doch was genau geschah im bunten Treiben wirklich?

