Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 15.09.2022
Folge vom 15.09.2022: "Le's Cuisine", Kronberg

44 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 6

Einen bunten Mix aus verschiedenen asiatischen Gerichten bietet der Jüngste der Runde: Der 18-jährige Jan will mit seinem "Le's Cuisine" die Höchstpunktzahl abgreifen! Gemeinsam mit seinem Bruder bringt er fernöstliche Speisen ins märchenhafte Kronberg. Kann das Duo mit asiatischer Fusionsküche bei den Kollegen glänzen?

