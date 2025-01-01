Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Spießgesellen", Nürnberg
44 Min.Ab 6
Der Startschuss der Nürnberger Weihnachtswoche fällt im historischen Restaurant "Zum Spießgesellen". Zentral in der Altstadt gelegen, weiß das von Dirk repräsentierte Lokal, die Mitstreiter nicht nur mit deutsch-fränkischer Küche, sondern auch mit prunkvoller Deko in Stimmung zu versetzen. Kann der souveräne Gastronom das Haus sicher in den Hafen der hohen Punktzahlen steuern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins