Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Nassauer Keller", Nürnberg
44 Min.Ab 6
Das Wochenfinale wird unterhalb von Nürnbergs Straßen im "Nassauer Keller" ausgetragen, wo Nico seit 2007 im mittelalterlichen Ambiente traditionell fränkische Küche über den Pass gibt. Glühwein und genussvolle Gaumenfreuden sollen die Konkurrenz in besinnliche Stimmung versetzen. Ob der Weihnachtskranz schon bald durch den Goldenen Teller ersetzt wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins