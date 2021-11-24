Cafe und Bistro am Bierer BergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.11.2021: Cafe und Bistro am Bierer Berg
44 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 6
Zum Magdeburger Bergfest versammelt sich die Gastronomenriege in Schönebeck an der Elbe im "Café & Bistro am Bierer Berg". Gastgeberin Jenny bietet hier klassische deutsche Küche samt hausgemachten Kuchen und Torten an. Kann die einzige Frau der Runde die männlichen Kollegen mit ihrem Bistro-Konzept vom Hocker hauen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins