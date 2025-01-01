Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Als gelernter Koch will sich Geschäftsführer Stefan mit seinem "Landgasthaus Zur Linde" in Pleinfeld bei den Kollegen Respekt verschaffen. Im modernisierten Familienbetrieb schreibt man sich gehoben fränkische Köstlichkeiten mit internationalem Einfluss auf die Fahne und hofft, den Wettbewerb für sich zu entscheiden. Ob Stefans großer Erfahrungsschatz ihm zur Höchstpunktzahl verhelfen wird?

