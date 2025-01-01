Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant Sieben" im Emsland
Wochenauftakt im schönen Emsland. Den Anfang macht Gastgeber Markus in seinem Lokal mit dem verheißungsvollen Titel "Sieben". Mitten auf dem Lingener Rathausplatz serviert er Casual Creative Fine Dining mit den Schwerpunkten Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Name ist Programm: Sieben Gerichte gibt es hier, von jeder Kategorie eines. Ob er Profikoch Mike Süsser und seine Kollegen damit überzeugen kann?
