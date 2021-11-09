Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.11.2021: "FISCHERMANNS'", Köln
44 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 6
An Tag zwei geht es zu Robert, der in Köln-Lövenich mit dem "FISCHERMANNS'" eine echte Institution betreibt. Ein schickes Lokal hat er allemal, aber funktioniert gehobene französisch-mediterrane Küche auch zuhause? Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen werden Robert gehörig auf den Zahn fühlen und seine Lieferqualitäten unter die Lupe nehmen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
