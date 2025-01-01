Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Esszimmer by MyPlace", Lautzenhausen

Kabel Eins
"Esszimmer by MyPlace", Lautzenhausen

"Esszimmer by MyPlace", LautzenhausenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Esszimmer by MyPlace", Lautzenhausen

44 Min.Ab 6

Weiter geht es für Profi Mike Süsser nach Lautzenhausen, knapp 20 km vom Moselufer entfernt. Im Restaurant "Esszimmer" trifft er auf den stolzen Geschäftsführer Michael. Optisch ist sein Haus schon mal ein Hingucker, aber kann auch die internationale, moderne Küche punkten? Der Quereinsteiger und sein großes Team wollen alles geben, um den Goldenen Teller zu verdienen.

Alle verfügbaren Folgen