Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Esszimmer by MyPlace", Lautzenhausen
44 Min.Ab 6
Weiter geht es für Profi Mike Süsser nach Lautzenhausen, knapp 20 km vom Moselufer entfernt. Im Restaurant "Esszimmer" trifft er auf den stolzen Geschäftsführer Michael. Optisch ist sein Haus schon mal ein Hingucker, aber kann auch die internationale, moderne Küche punkten? Der Quereinsteiger und sein großes Team wollen alles geben, um den Goldenen Teller zu verdienen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins