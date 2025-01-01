In Erfurt kocht der Marc im "marc kocht"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
In Erfurt kocht der Marc im "marc kocht"
44 Min.Ab 6
Der Startschuss der Woche in Erfurt fällt im "marc kocht", einem Bistro samt Kochschule! Mitten in der Altstadt Erfurts gelegen, bringt hier Inhaber Marc innovative Gerichte mit internationalen Einflüssen auf den Teller. Wird der Wochenerste die Messlatte heute schon hoch genug legen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins