Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Alte Remise" in Weimar-Tiefurt

Kabel Eins
"Alte Remise" in Weimar-Tiefurt

"Alte Remise" in Weimar-TiefurtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Alte Remise" in Weimar-Tiefurt

44 Min.Ab 6

Heute lädt Geschäftsführer Ingo in seine Eventlocation "Alte Remise" in Weimar-Tiefurt, in der er sich klassische Thüringer Küche mit dem gewissen Extra auf die Fahne geschrieben hat. Im ehemaligen Kutscherhaus vom Tiefurter Schloss will Ingo sowohl Profikoch Mike Süsser, als auch die Mitstreiter zu neuen Stammgästen machen. Ob ihm das gelingen wird?

