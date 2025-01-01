Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Palais Restaurant" in Erfurt
44 Min.Ab 6
In Erfurt präsentiert der gut gelaunte Restaurantleiter Heiner das "Palais Restaurant" - eine Mischung aus Restaurant, Bar und Club, mit der er bei den Kollegen und Mike Süsser ordentlich Eindruck schinden will. Moderne internationale Küche und der bei Fleischfans beliebte "Hot Stone" sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins