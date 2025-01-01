Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

In Erfurt präsentiert der gut gelaunte Restaurantleiter Heiner das "Palais Restaurant" - eine Mischung aus Restaurant, Bar und Club, mit der er bei den Kollegen und Mike Süsser ordentlich Eindruck schinden will. Moderne internationale Küche und der bei Fleischfans beliebte "Hot Stone" sollen die Punktekasse ordentlich klingeln lassen!

