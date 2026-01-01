Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Stiefelburg" in Nauendorf
44 Min.Ab 6
Zum Wochenfinale will Denis mit seinem Ausflugslokal mitten im Grünen punkten! Die "Stiefelburg" in Nauendorf nahe Erfurt bringt gutbürgerliche Küche auf den Teller und bietet Idylle, soweit das Auge reicht. Wird Denis die Konkurrenz abhängen und heute Abend den Goldenen Teller in seinem Lokal aufhängen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen