Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Adamz", Bremen
44 Min.Ab 6
Zur Wochenmitte müssen sich Gastgeberin Nicole und ihr "Adamz" beweisen. Im Herzen des Bremer Flüsseviertels liegt ihr kleines Bistro, in dem jeder auf seine Kosten kommen soll. Nicoles Familienbetrieb legt besonderen Wert auf den engen Kontakt zu den Gästen, die sich hier deutsch-mediterrane Schmankerl schmecken lassen. Ob es heute Punkte regnen wird?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
