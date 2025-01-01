Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Neumanns", Haßfurt

44 Min.Ab 6

Tim empfängt Profikoch Mike Süsser und die Kollegen in Haßfurt im Familienbetrieb "Neumanns", wo man sich der fränkisch-mediterranen Küche verschrieben hat. Bodenständig und doch zielgerichtet steuert der leidenschaftliche Gastronom den Wochensieg an. Kann er die Konkurrenz am Ende punktemäßig abhängen und für Begeisterung sorgen?

