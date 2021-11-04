Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Ristorante Corleone", Volkach

Kabel EinsFolge vom 04.11.2021
"Ristorante Corleone", Volkach

Folge vom 04.11.2021: "Ristorante Corleone", Volkach

44 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 6

Temperament, Amore und Passion bringt das Pärchen Alessandro "Sandro" und Marianne mit in den Wettbewerb in Unterfranken. Im "Ristorante Corleone" wollen die zwei ihre Mitstreiter von ihrer italienischen Küche überzeugen. Werden die beiden den Platz auf dem Siegertreppchen einnehmen und den Goldenen Teller einheimsen?

