Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Stangs Küche", Amorbach
44 Min.Ab 6
Das Wochenfinale wird bei Stephanie in Amorbach in ihrem Lokal "Stangs Küche" ausgetragen. Hier kredenzt Ehemann Ralf regionale sowie mediterrane Gerichte, mit denen Stephanie um die Gunst der Mitstreiter und die Mike Süssers werben will. Man sagt ja: Das Beste kommt zum Schluss. Aber hat der letzte Tag wirklich das Zeug zum kulinarischen Highlight?
