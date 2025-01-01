Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Laurent", Bad Oldesloe
44 Min.
Bella Italia in Bad Oldesloe! Am zweiten Tag in der Region Lübeck öffnet Alessio Zagari die Türen seines Lokals "Laurent", das direkt am Marktplatz der schleswig-holsteinischen Kreisstadt liegt. Hier sollen gehobene italienische Küche und Lebensfreude den Wochensieg sichern. Der charmante 40-Jährige glaubt jedenfalls fest daran, sein Heimatland würdig vertreten zu können. Andiamo, Alessio!
