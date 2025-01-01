Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"BUTZ", Scharbeutz
44 Min.
Mit 22 Jahren besuchen die meisten Menschen die Universität oder stehen zumindest am Anfang ihres Berufslebens. Nicht so Sebastian Boye! Der junge Gastronom ist bereits Geschäftsinhaber seines Lokals "BUTZ", in dem traditionelle Gerichte neu interpretiert werden. Kann er den Profikoch Mike Süsser und seine Konkurrenz mit frischem Wind überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
