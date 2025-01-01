Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Amadeus", Mölln

"Amadeus", Mölln

44 Min.Ab 12

Großes Wochenfinale in der Lübeck-Woche! Helge Walter hat sich erst vor Kurzem gemeinsam mit seiner Frau den Traum der Selbständigkeit erfüllt und bietet nun gutbürgerliche Küche in gemütlicher Atmosphäre an. Klingt sympathisch, doch werden die strengen Mitstreiter ihren Quereinsteiger-Kollegen mit genügend Punkten belohnen? Der goldene Teller wartet!

