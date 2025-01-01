Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"VROHSTOFF", Würzburg

"VROHSTOFF", Würzburg

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"VROHSTOFF", Würzburg

44 Min. Ab 12

Halbfinale in Würzburg! Zur Wochenmitte begrüßt die Powerfrau Gina Schäflein die Konkurrenz. Sie vertritt als Gastronomin und gelernte Köchin mit voller Überzeugung das vegane Konzept ihres Restaurants "VROHSTOFF". Ausgewogene, kreative und gesunde Küche sind hier das A und O. Die vier Mitstreiter und Profi Christian Lohse sind schon gespannt!

