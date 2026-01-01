Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Tisch 7", Schweinfurt
44 Min.Ab 12
Zum große Wochenfinale geht es für den Profi Christian Lohse in die von Würzburg rund vierzig Kilometer entfernten Stadt Schweinfurt! Heute bittet Thomas Nüßlein zu Tisch, genauer gesagt zu "Tisch 7". Er kredenzt seinen Gästen eine moderne deutsche Küche mit einem leichten mediterranen Einfluss. Jeder Punkt zählt, denn heute entscheidet sich, wer als Wochensieger vom Platz gehen wird!
