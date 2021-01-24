Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Little Tibet", Berlin

Kabel EinsFolge vom 24.01.2021
"Little Tibet", Berlin

"Little Tibet", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 24.01.2021: "Little Tibet", Berlin

45 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12

TV-Koch Mike Süsser besucht heute den Multikulti-Stadtteil Kreuzberg, wo Nilson "Nelly" Hernandez im Restaurant "Little Tibet" auf den Profi wartet. Hier wird authentisch asiatisch gekocht, mit Spezialitäten aus dem fernen Osten. Reicht das schon aus für den Wochensieg?

Alle verfügbaren Folgen