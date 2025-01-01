Im "Haus Mühlenbrock" trifft afrikanische auf europäische KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Im "Haus Mühlenbrock" trifft afrikanische auf europäische Küche
44 Min.Ab 12
Ostafrika trifft auf Münsterland, Herrencreme trifft auf Kuku Nanasi! Am vorletzten Tag der Woche bringen Carol und Stephan Mühlenbrock Schwung in die Runde. Die beiden wollen Mike Süsser und die Mitstreiter mit Gerichten aus Carols Heimat um den Finger wickeln. Bei den Schermbeckern erfreut sich das Konzept seit 2016 großer Beliebtheit. Wird diese Kombination auch bei der Konkurrenz ankommen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins