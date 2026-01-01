Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekochtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekocht
44 Min.Ab 6
Wie kocht man zum Whiskey! Genau das wollen Inhaberin Marion und Koch Chris der Konkurrenz und Mike Süsser zeigen. Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" werden die Aromen des Schnapses auf den Teller übersetzt. Kann die Symbiose von Whisky und Essen überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen