Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Café FahrtWind", Hönningen
44 Min.Ab 6
Mirkos Lokal lässt Biker-Herzen höherschlagen. Im "Café FahrtWind" begeistert er seine Gäste mit Pizza, Currywurst, Suppen und hausgemachten Kuchen. Mit seiner Liebe zum Detail verleiht er seinem Lokal einen ganz besonderen Look. Hat Mirko am Ende der Woche womöglich die Nase vorn?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 17-19: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen