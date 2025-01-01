Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Frankenheim Kaarst", Kaarst
44 Min.Ab 6
Für TV-Koch Mike Süsser geht es heute nach Kaarst. Im "Frankenheim Brauerei Ausschank Kaarst" wird der Profi bereits von Yvonne Lütges. Statt klassischer Brauhausspezialitäten erwartet den Profi jedoch eine moderne internationale Speisekarte. Ob das modern interpretierte Konzept für den Wochensieg ausreicht? Yvonne will heute nicht nur den Profikoch Mike, sondern auch die Konkurrenz vom Hocker hauen und sich so den Wochensieg einheimsen.
