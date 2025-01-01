Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"David's im Engels", Neuss
45 Min.Ab 6
Im Düsseldorfer Gastro-Wettstreit geht es für den Profi Mike Süsser heute zu David Esser nach Neuss. Sein Restaurant "David's im Engels" teilt sich die Räumlichkeiten mit einer Kneipe und einem angeschlossenen Eventsaal und sogar einen Schießstand findet man im Biergarten. Der gelernte Koch ist zudem auch Chef am Herd und bringt von gutbürgerlicher Küche bis zu modernen Gerichten alles auf den Teller. Wird David mit seine Crossover-Küche den Vogel abschießen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins