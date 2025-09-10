Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.09.2025: Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"
45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Zur Wochenmitte geht's ins "Hotel Restaurant Casablanca" - Leipzigs größtes Fischrestaurant mit maritimer Erlebnis-Atmosphäre und jeder Menge Gastropower. Gastgeberin Natalie führt mit Erfahrung, Energie und einem klaren Anspruch an Qualität. Auf den Teller kommt, was aus dem Wasser kommt. Kann sie mit Herz, Handwerk und Hafenflair die Konkurrenz überholen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins