Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"

Kabel EinsFolge vom 10.09.2025
Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"

Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 10.09.2025: Maritime Erlebnis-Atmosphäre im "Hotel Restaurant Casablanca"

45 Min.
Folge vom 10.09.2025
Ab 12

Zur Wochenmitte geht's ins "Hotel Restaurant Casablanca" - Leipzigs größtes Fischrestaurant mit maritimer Erlebnis-Atmosphäre und jeder Menge Gastropower. Gastgeberin Natalie führt mit Erfahrung, Energie und einem klaren Anspruch an Qualität. Auf den Teller kommt, was aus dem Wasser kommt. Kann sie mit Herz, Handwerk und Hafenflair die Konkurrenz überholen?

