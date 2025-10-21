Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Indien Feeling in Köln im "Ginti and More"

Kabel EinsFolge vom 21.10.2025
Indien Feeling in Köln im "Ginti and More"

Indien Feeling in Köln im "Ginti and More"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.10.2025: Indien Feeling in Köln im "Ginti and More"

44 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Indien trifft Köln: Im ,,Ginti and More'' sorgt Chef Ajay für den perfekten Rahmen. Sein Ziel: Den Gästen ein Stück Urlaub, Tempel-Feeling und echte Herzlichkeit mitzugeben. Die Speisen werden mit traditionellen Gewürzen sorgfältig zubereitet, um die authentischen Aromen Indiens unverfälscht zu bewahren. Doch kann Ajay mit seinem Engagement und seiner Leidenschaft die Konkurrenz überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen