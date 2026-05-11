Wochenstart in Passau: "Goldenes Schiff" mit regionaler KücheJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 11.05.2026: Wochenstart in Passau: "Goldenes Schiff" mit regionaler Küche
45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Den Auftakt im bayerischen Passau bestreitet in dieser Woche Jung-Gastronom Josef. Als Kind der idyllischen Kleinstadt möchte der kreative Koch seinen Gästen die regionale Küche im "Goldenes Schiff" präsentieren. Wird der leidenschaftliche Gastronom die Runde mit Tradition und Herzblut von seinen Künsten überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen