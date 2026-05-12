Moderne deutsche Küche im Restaurant "Zum Sepp"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.05.2026: Moderne deutsche Küche im Restaurant "Zum Sepp"
45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Im Herzen des Bayerischen Waldes empfängt Rainer seine Mitstreiter auf einem Campingplatz-Areal in Waldkirchen. Hier wartet er für seine Mitstreiter im Restaurant "Zum Sepp" mit einer deutschen Küche auf, die moderner nicht interpretiert sein könnte. Ein Auge fürs Detail sowie warme Atmosphäre sind das Faustpfand des Gastgebers. Was werden seine Mitstreiter dazu sagen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen