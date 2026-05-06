Wochenmitte im Münchner "Traditionswirtshaus Donisl"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.05.2026: Wochenmitte im Münchner "Traditionswirtshaus Donisl"
45 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Zur Wochenmitte geht es direkt ins Herz von München. Am Münchner Marienplatz befindet sich Franziskas "Traditionswirtshaus Donisl". Die zweitälteste Gaststätte Münchens wurde bereits 1715 eröffnet. Serviert wird traditionelle Wirtshausküche mit einem modernen Twist. Franziska ist Wirtin mit Herz - wird sie damit ihre Mitstreiter überzeugen können?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen