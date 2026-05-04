Wochenstart in der "Pescheria": Mediterrane Fischküche in MünchenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.05.2026: Wochenstart in der "Pescheria": Mediterrane Fischküche in München
45 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Zum Wochenstart geht es in die "Pescheria". Am Sendlinger Tor in München gelegen, lädt Andre seine Gäste zu einem kulinarischen Kurzurlaub ans Mittelmeer ein. Der gebürtige Norddeutsche serviert in seinem Restaurant mediterrane Fischküche. Die Gäste können sich ihren Fisch direkt an der großen Glastheke aussuchen. Wird Andre mit seinem Konzept bei der Konkurrenz punkten?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen