Ehrliches Essen am Finaltag im "Plückers Hoff"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.04.2026: Ehrliches Essen am Finaltag im "Plückers Hoff"
45 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Das Wochenfinale bestreiten Patrick und sein Lokal "Plückers Hoff". Der Pferdefreund hat auf seinem Areal in Warstein ein schmuckes Landhaus und einen Reitstall zu bieten. Passend zur provinziellen Umgebung versucht Patrick mit traditioneller Hausmannskost Erinnerungen an Großmutters Küche bei seinen Gästen zu wecken. Am Ende vergibt auch der Profi-Koch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg im Sauerland?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen