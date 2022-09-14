Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Casa Azteca", Wiesbaden

Kabel Eins
Folge vom 14.09.2022
"Casa Azteca", Wiesbaden

44 Min.
Ab 6

Am dritten Tag der Taunus-Woche weht ein Hauch von Mexiko durch die hessische Landeshauptstadt: In Wiesbaden bietet die quirlige Sjusanna authentische mexikanische Küche in ihrem liebevoll gestalteten "Casa Azteca". Mit Salsas, Tacos und anderen feurigen Spezialitäten soll der Goldene Teller ihr gehören. Ob die Powerfrau ihn sich schnappen wird?

