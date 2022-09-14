Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.09.2022: "Casa Azteca", Wiesbaden
44 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6
Am dritten Tag der Taunus-Woche weht ein Hauch von Mexiko durch die hessische Landeshauptstadt: In Wiesbaden bietet die quirlige Sjusanna authentische mexikanische Küche in ihrem liebevoll gestalteten "Casa Azteca". Mit Salsas, Tacos und anderen feurigen Spezialitäten soll der Goldene Teller ihr gehören. Ob die Powerfrau ihn sich schnappen wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins