Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Die Wunderlampe", Trier

Kabel Eins
"Die Wunderlampe", Trier

"Die Wunderlampe", TrierJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Die Wunderlampe", Trier

44 Min.Ab 6

Startschuss für die Lokalschlacht in Trier und Umgebung! Den Anfang macht der heutige Gastgeber und jüngster Kandidat der Runde Mustafa. Der sympathische Gastronom bringt ein Stück seiner Heimat an die Mosel: Mit authentischer orientalischer Küche will er sich in die Herzen von Profikoch Mike Süsser und den vier Mitstreitern kochen.

