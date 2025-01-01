Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Wine & Dine by Villa Melsheimer", Reil

Kabel Eins
"Wine & Dine by Villa Melsheimer", Reil

"Wine & Dine by Villa Melsheimer", ReilJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Wine & Dine by Villa Melsheimer", Reil

44 Min.Ab 6

Das Finale an der wunderbaren Mosel findet im Städtchen Reil bei Gastgeber Dirk im "Wine & Dine" statt. Das Herz des erfahrenen Küchenmeisters schlägt für feine, gehobene Genüsse, mit denen er Profi Mike Süsser und die Kollegen am letzten Tag zum Staunen bringen will. Wird er seine eigenen und die Erwartungen der Konkurrenz erfüllen können?

