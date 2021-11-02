"Baroness im Brückenbaron", BolzhausenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.11.2021: "Baroness im Brückenbaron", Bolzhausen
44 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 6
Der Startschuss zur Woche in Unterfranken fällt in Bolzhausen im "Baroness im Brückenbaron". Im Doppelpack wollen Latoya und Alexander die Konkurrenz mit einer imposanten Location und regionaler fränkischer Küche umhauen. Kann das Duo den Wettbewerb schon am ersten Tag für sich entscheiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins