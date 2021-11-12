Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Little Eataly", Köln

Kabel Eins
"Little Eataly", Köln

Folge vom 12.11.2021: "Little Eataly", Köln

45 Min. Ab 6

Gürkan "Little Eataly" soll mit vielversprechendem Namen für mediterrane Glücksmomente sorgen. Der erfahrene 46-jährige Gastronom will mithilfe seiner italienischen Küchencrew und seinen flotten Lieferfahrern leckere Klassiker nach Originalrezepten an den Mann und die Frau bringen. Ob der Goldene Teller heute nach Köln-Bickendorf gehen wird?

