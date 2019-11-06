"Zur Knödelwerferin", Bayerischer WaldJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Zur Knödelwerferin", Bayerischer Wald
Folge vom 06.11.2019
Gastgeber Helmut Kurz eröffnet mit seinem Gasthof "Zur Knödelwerferin" die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche. Der 49-Jährige betreibt mitten in Deggendorf das urig-gemütliche Wirtshaus auf zwei Etagen, welches seinen Namen einer Deggendorfer Legende nach erhalten hat. Neben Knödeln in sämtlichen Variationen steht gehobene, bürgerliche Küche mit regionalen und saisonalen Gerichten auf der Speisekarte. Rechte: kabel eins
