Mein Lokal, Dein Lokal

"Moor-Ranch", Spenge

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Moor-Ranch", Spenge

"Moor-Ranch", SpengeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Moor-Ranch", Spenge

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das kleine Städtchen Spenge eröffnet die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Gütersloh und Umgebung. In traumhafter Kulisse erwartet Küchenchef und Geschäftsführer Tim Skilewski (34) seine Gäste. Können Tim und seine "Moor-Ranch" die anderen Kandidaten mit seiner Neuinterpretation der deutschen Küche beeindrucken? Rechte: kabel eins

