Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Moor-Ranch", Spenge
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das kleine Städtchen Spenge eröffnet die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Gütersloh und Umgebung. In traumhafter Kulisse erwartet Küchenchef und Geschäftsführer Tim Skilewski (34) seine Gäste. Können Tim und seine "Moor-Ranch" die anderen Kandidaten mit seiner Neuinterpretation der deutschen Küche beeindrucken? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
