Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Times", Aachen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Times", Aachen

"Times", AachenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Times", Aachen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Wochenmitte findet heute im Herzen von Aachen statt. Im Komplex des neuen Einkaufszentrums "Aquis Plaza" verwöhnt Gastgeberin Christina Pagel (28) ihre Gäste im Restaurant "Times" mit internationaler Cross-Over-Küche. Die gelernte Restaurantfachfrau besticht durch ihre authentisch-lustige Art. Ob sie ihren Gästen mithilfe von Chefkoch Metin viele Punkte entlocken kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen