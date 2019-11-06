Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Times", Aachen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Wochenmitte findet heute im Herzen von Aachen statt. Im Komplex des neuen Einkaufszentrums "Aquis Plaza" verwöhnt Gastgeberin Christina Pagel (28) ihre Gäste im Restaurant "Times" mit internationaler Cross-Over-Küche. Die gelernte Restaurantfachfrau besticht durch ihre authentisch-lustige Art. Ob sie ihren Gästen mithilfe von Chefkoch Metin viele Punkte entlocken kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins