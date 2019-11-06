Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Artion", Übach-Palenberg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Artion", Übach-Palenberg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Artion", Übach-Palenberg

44 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6

Mit einem fröhlichen "Kaliméra!" begrüßt Geschäftsführer und Serviceleiter Dimitrios "Dimi" Konstantinou (35) die Gäste in seinem Lokal "Artion" in Übach-Palenberg. Freunde der griechischen Küche und solche die es werden möchten, werden im "Artion" liebevoll in die Welt von Bifteki, Halloumi und Souvlaki eingeführt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf Gyros und einer großen Portion griechischer Herzlichkeit. Ob Dimi es schafft, der Konkurrenz sein Heimatland schmackhaft zu machen? Rechte: kabel eins

