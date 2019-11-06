Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Rockefäller", Ruhrpott

Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Rockefäller", Ruhrpott

44 Min.
Ab 6

Heute geht es für die Gastronomen in den Norden des Ruhrgebietes nach Haltern am See. In der mittelalterlichen Innenstadt, unweit des Marktplatzes, entführt Serviceleiter und Geschäftsführer Udo (51) seine Gäste in die Welt des Bergbaus. Freunde der amerikanischen Küche kommen im "Rockefäller" vollends auf ihre Kosten und können einer Auswahl an Burgern frönen. Ob der gelernte Bergmechaniker nicht nur Steinkohle abbauen, sondern auch Punkte aufbauen kann? Rechte: kabel eins

