Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Semir's Restaurant", Simmerath

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Semir's Restaurant", Simmerath

"Semir's Restaurant", SimmerathJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Semir's Restaurant", Simmerath

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Aachen startet heute in "Semir's Restaurant", im Herzen des Städtchens Simmerath. Das Lokal steht für eine ehrliche, hochwertige Küche zu fairen Preisen. Küchenchef und Inhaber Semir Kurbegovic (45) serviert seinen Gästen mediterrane Speisen und ausgefallene Eigenkreationen. Kann der gebürtige Bosnier die Konkurrenz mit seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen