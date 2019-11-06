"Remise-Remiza", Rheda-WiedenbrückJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Remise-Remiza", Rheda-Wiedenbrück
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im "Remise-Remiza" in Rheda-Wiedenbrück steht heute das Team um Geschäftsführerin Monika Hagemann (33) bereit, um den Gastronomen deftige polnische Hausmannskost näherzubringen. Im urigen Lokal stehen neben Klassikern der polnischen Küche auch eine Vielzahl von Flammkuchen zur Auswahl. Kann Monika die deutsch-polnische Freundschaft auf kulinarischer Ebene stärken? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
