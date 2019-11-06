Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im "Remise-Remiza" in Rheda-Wiedenbrück steht heute das Team um Geschäftsführerin Monika Hagemann (33) bereit, um den Gastronomen deftige polnische Hausmannskost näherzubringen. Im urigen Lokal stehen neben Klassikern der polnischen Küche auch eine Vielzahl von Flammkuchen zur Auswahl. Kann Monika die deutsch-polnische Freundschaft auf kulinarischer Ebene stärken? Rechte: kabel eins

