Mein Lokal, Dein Lokal

"Johann's", Marloffstein

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Johann's", Marloffstein

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Johann's", Marloffstein

44 Min.
Ab 6

Die Wochenmitte findet heute auf "Schloss Atzelsberg" statt, knapp 30 Kilometer von Nürnberg entfernt. Im Restaurant "Johann's" begrüßt Norbert Nägel (49) seine vier Mitstreiter in festlichem Ambiente bei gehobenen, regionalen Speisen. Die Kollegen dürfen viel erwarten, da Feierlichkeiten das Hauptgeschäft des 49-Jährigen sind. Ob er mithilfe von Chefkoch Jan seinen Gästen die Punkte entlocken kann? Rechte: kabel eins

