Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Johann's", Marloffstein
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Wochenmitte findet heute auf "Schloss Atzelsberg" statt, knapp 30 Kilometer von Nürnberg entfernt. Im Restaurant "Johann's" begrüßt Norbert Nägel (49) seine vier Mitstreiter in festlichem Ambiente bei gehobenen, regionalen Speisen. Die Kollegen dürfen viel erwarten, da Feierlichkeiten das Hauptgeschäft des 49-Jährigen sind. Ob er mithilfe von Chefkoch Jan seinen Gästen die Punkte entlocken kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins